RTS pre 2 sata

U Srbiji se danas očekuju oblaci, kiša i pad temperature. Najniža od 12 do 21, a najviša do 25 stepeni Celzijusa.

U većem delu zemlje pre podne će biti oblačno, a zatim stiže kiša, ponegde i pljuskovi praćeni grmljavinom. Najniža temperatura od 12 do 21 stepen, a najviša do 25. U Beogradu će najpre biti sunčano sa temperaturom do 28 stepeni, ali posle podne se očekuje kiša, kao i pad temperature. Oblaci i kiša i narednih dana.