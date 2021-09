Promena vremena: Nakon prijatnog prepodneva, u većem delu Srbije svežije, oblačno i kišovito - evo kad će zahladneti

Mondo pre 54 minuta | Veljko Petranović

Svežije vreme uz slabu do umerenu oblačnost očekuje nas danas, sa povremnom slabom kišom uglavnom u drugom delu dana. Na jugu Srbije biće toplije nego na severu. Vetar slab do umeren severozapadni i zapadni ili promenljiv. Na jugoistoku Banata i u Negotinskoj krajini pojačan vetar. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12 do 20 stepeni, a maksimalna od 25 na severu do 30 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu razvoj slabe do umerene oblačnosti