Vučić: Nemam iluzije po pitanju brzog ulaska Srbije u EU

Danas pre 1 sat | FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras posle sastanka Evropske narodne partije (EPP) u Ljubljani da je slovenački predlog da do 2030. godine sve zemlje Zapadnog Balkana budu deo Evropske unije.

Kako je rekao, tu inicijativu slovenačke delegacije podržao je austrijski kancelar Sebastijan Kurc i predlog je da to bude deo zvaničnog saopštenja, ali se tome otvoreno protive tri zemlje. „Mislim da to evropski lideri neće biti spremni da prihvate“, rekao je Vučić i dodao da je njih iznenadilo što to kod ljudi sa Balkana ne izaziva veliko iznenađenje. Kako je rekao, on nema nikakvih iluzija o brzom ulasku u EU, ali da je važno da Srbija bude na evropskom putu i