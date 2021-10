Ubedljive pobede Mančester sitija i Sportinga u Ligi šampiona

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su danas u gostima Klub Briž sa 5:1, u trećem kolu Grupe A Lige Šampiona.

Strelac prvog gola za Siti bio je Žoao Kanselo u 30. minutu. On je iskoristio odličan dubinski pas Fila Fodena u šesneasterac i rutinski zatresao mrežu po sredini gola. Siti je duplirao prednost u 43. minutu, golom Rijada Mareza iz penala. On je precizno pogodio donji levi ugao gola Klub Briža. Do trećeg gola Siti je stigao u 53. minutu. Strelac je bio Kajl Voker koji je odlično šutirao nakon asistencije Kevina De Brujnea. U listu strelaca se u 67. minutu upisao i