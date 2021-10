Neuspeo protest protiv kovid propusnica: 150 osoba blokiralo centar grada

Blic pre 4 sati | S.R.

Svega 150 ljudi okupilo se večeras ispred Narodne skupštine i blokiralo saobraćaj, kako bi protestovali protiv kovid propusnica koje se u Srbiji uvode u subotu u svim ugostiteljskim objektima nakon 22 sata.

Kako javlja reporter "Blica", nekoliko desetina građana nalazi se ispred same Narodne skupštine na saobraćajnici dok se grupa od oko stotinak ljudi okupila na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Takovske. Zbog toga je saobraćaj blokiran u Bulevaru kralja Aleksandra od Crkve Svetog Marka do Doma sindikata u Dečanskoj ulici. Inače, na protestu se nalaze pripadnici različitih generacija, od tinejdžera do penzionera. Okupljeni građani sporadično uzvikuju "Nećemo