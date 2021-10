Đorđe Joksimović, po kojem je snimljen film "Otac", ponovo sa ćerkama: Ljudi moji, presrećne su

Noizz pre 1 sat

Agonija duga šest godina, danas će napokon da se završi.

Nakon silnih šetnji od Kragujevca do Beograda, traženja pravde i nedavnog otpočetog štajka glađu, Đorđu Joksimoviću će napokon biti vraćene tri maloletne ćerke, koje su do danas bile u hraniteljskoj porodici. Joksimović je danas dobio potvrdu da su mu deca vraćena, nakon odluke Osnovnog suda u Kragujevcu da mu se vrati starateljstvo nad njima. - Evo me u kolima, ulazimo u dvorište kuće hranitelja, ćerkice su spremne da krenu kući, presrećne su -kaže Joksimović za