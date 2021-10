Stiže zahlađenje – petak u znaku oblaka i kiše

RTS pre 4 minuta

Dan pred nama donosi promenu vremena. Naoblačenje s kišom i padom temperature najpre će zahvatiti sever i zapad Srbije, a tokom popodneva proširiće se i na centralne predele. Do juga oblaci stižu tek uveče i tokom noći. Na severu će biti desetak stepeni svežije, do 13, na jugu ostaje prijatno toplo, oko 21 stepen.

U Srbiji ujutro i pre podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i zahlađenje. Duvaće slab i umeren vetar, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 13, a najviša od 13 na severu do 21 stepen na jugoistoku.