Orlići deklasirali lihtenštajn: Fantastičan start kvalifikacija za Evro, Bubanj četverostruki strelac

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

FOTO: FSS Ekipa Radovana Krivokapića je svakako važila za velikog favorita uoči ovog duela odigranog na terenu sportskog centra FSS u Staroj Pazovi, ali je malo ko je verovao da može biti ovako ubedljivo.

Good start to qualifying by the U17s as they dropped a 11 peice on Lichtenstein. pic.twitter.com/LqwKVK8rvL — Serbian Football (@SerbianFooty) October 21, 2021 Briljirao je igrač Crvene zvezde Mateja Bubanj, četvorostruki strelac. Po dva su dali Šljivić, Milošević i Nikolašević, a jednom je mrežu gostiju zatresao Radonjić. Osim Srbije i Lihtenštajna, u grupi su još Hrvatska i Bugarska. U prvom meču dana Bugarska je (ne)očekivano slavila protiv Hrvatske – 1:0 (1:0)