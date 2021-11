Koja vozila su dobila najveći popust pri registraciji?

Kamatica pre 3 sata | RTS

Posle najave ministra finansija Siniše Malog, a na predlog Ministartsva finansija, donesne su nove skale za oporezivanje motornih vozila prilikom registracije.

Najveći popust dobili su oni koji voze automobile stare između 10 i 20 godina. Predlog je da oni imaju popust od 65 odsto, oni koji voze automobile od osam do 10 godina - 40 odsto, a do osam godina - 25 odsto. Do sada vozila do 8 godina imala su popust 15 odsto, a sada 25, pa će tako oni koji voze te automobile plaćati registraciju od 43 do 207 hiljada dinara. A za drugu kategoriju vozila, od 8 do 10 godina starosti, dosadašnje umanjenje je bilo 25 odsto, a od sada