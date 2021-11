Novo radno vreme u tri pošte u Kragujevcu

Pressek pre 35 minuta | pressek, foto:M.O.

Za više od 150 najvećih pošta u Srbiji produženo je radno vreme tokom radnih dana, od ponedeljka do petka, saopšteno je danas iz Pošta Srbije.

U Kragujevcu će radno vreme biti produženo u tri objekta: za poštu u Ulici Kralja Petra I (Glavna pošta), u Kneza Mihaila 158 (Šest topola), kao i za poštu u Atinskoj 3 (Aerodrom). Umesto do 19 sati, ove pošte će od ponedeljka, 8. novembra, raditi do 20 sati radnim danima, a tokom vikenda i praznika i pošte koje su u te dane radile do 19. Pregled svih pošta koje će od ponedeljka raditi duže dostupan je na sajtu Pošte Srbije.