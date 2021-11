Pošta Srbije: Produženo radno vreme za više od 150 najvećih pošta

Glas Zaječara pre 1 sat | Miljko Stojanović

Za više od 150 najvećih pošta u Srbiji produženo je radno vreme tokom radnih dana, od ponedeljka do petka, saopšteno je danas iz Pošta Srbije. Umesto do 19.00, ove pošte će od ponedeljka, 8. decembra, raditi do 20.00 radnim danima, a tokom vikenda i praznika i pošte koje su u te dane radile do 19.00. Pregled svih pošta koje će od ponedeljka raditi duže dostupan je na sajtu Pošte Srbije www.posta.rs.