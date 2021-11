Ugostitelji od večeras dodatno skraćuju radno vreme zbog kovid propusnica

Niške vesti pre 6 sati | Niške Vesti Niške Vesti

Mitić je rekao da je nakon što su kovid propusnice prvi put uvedene, manje od pet odsto ugostitelja je radilo nakon 22.00 časa, a sada će, dodao je, taj procenat biti isti ili manji. „Odlučujemo se za skraćenje radnog vemena jer su sankcije predvidjene za kršenje mera rigorozne“, kazao je Mitić.

Prema njegovim rečima, većina ugostitelja ima medju svojim zaposlenima one koji se nisu vakcinisali, „što im zakon i Ustav dozvoljavaju“. „Ne možemo da zbog toga diskriminišemo zaposlene, jer bi time došli u opasnost da nas neko tuži. Zbog toga se odlučujemo na skraćenje radnog vremena, bez obzira koliko to uticalo na naše poslovanje“, izjavio je Mitić. On je kazao da ugostitelji imaju brojne nedoumice u vezi kovid propusnica i zato se odlučuju da idu „linijom