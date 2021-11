Razapeće me zbog ovih reči: Dr Sazdanović oštro prema nevakcinisanima

Nova pre 23 minuta | Autor:Blic

Komentarišući pad korona brojki, doc. dr Predrag Sazdanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, kaže da moramo biti jako oprezni i da je ovo "maraton koji moramo da istrčimo kako bismo pobedili koronavirus".

On ističe da nije sve u ciframa. „Pogledajte samo relativne brojke. U zadnjih nekoliko nedelja imali smo 28 do 30 odsto novozaraženih od ukupnog broja testiranih. Jučerašnje brojke su 26 odsto. Kad se budemo spustili ispod 20 ili 15 odsto, možemo da govorimo o rezultatima“, rekao je dr Sazdanović za u gostovanju na Pinku. Pad korona brojki, kaže on, još nema veze s produženjem raspusta, već je reč o prvim efektima kovid propusnica. Smatra i da vremenski period