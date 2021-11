Ovde danas nije nedelja, još traje Crni petak i popusti do 80%!

Blic pre 41 minuta | Promo

Ukoliko ste ovog petka bili zauzeti ili niste imali vremena da obavite kupovinu danas možete bez čekanja u gužvi pazariti sve što vam treba po cenama sniženim i do 80%! Sigurno se pitate kako je to još uvek moguće? Postoji mesto gde je i danas Crni petak, a ako ste zakasnili danas možete nabaviti sve što vam je potrebno jer vas još uvek čekaju televizori, sve od tehnike do posuđa i jelki po neverovatnim cenama po neverovatnim cenama! Uživaćete u Smart funkcijama