Brnabić: Policajac iz Beograda samo radio svoj posao, bager se nije zaleteo

Nova pre 1 sat | Autor:Fonet

Bager je išao dva-tri kilometara na sat, polako i kako vi mislite da se on zaleteo među učesnike protesta, zapitala je danas premijerka Srbije Ana Brnabić gostujući na TV Hepi, a na pitanje voditeljke da li je vozač bagera aktivista Srpske napredne stranke, odgovorila je da ne zna. „Ako on čovek treba da krene na posao, a ne krene zbog ljudi koji su blokirali put, i izgubi posao, kome on da se žali“, pitala je Brnabić, komentarišući snimak iz Šapca koji je deljen