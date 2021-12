Grad zbrisan sa lica zemlje: Serija tornada protutnjala SAD, desetine poginulih, vanredno stanje u Kentakiju video,foto

Kurir pre 2 sata

Tokom snažne oluje tornada koji je prošao kroz šest američkih država, poginulo je najmanje 80 osoba, a na potezu od 320 kilometara uništeni su objekti koji su se našli na putu oluje. Predsednik SAD Džozef Bajden proglasio vanredno stanje u Kentakiju.

Najmanje četiri tornada pogodila su tokom noći delove Kentakija, a šteta je načinjena u nekoliko okruga te savezne američke države. Guverner Kentakija Endi Bešir rekao je da bi broj poginulih mogao da bude veći od 100. Some of the worst destruction from the Kentucky tornado was centered in Mayfield, a town of nearly 10,000 people. At least 110 people were huddled inside a candle factory in the area when a tornado ripped through. https://t.co/1VRJZXLBWw