Predsednik na vojnoj vežbi rv, pvo i 63. Padobranske u Nišu: Bićemo helikopterska velesila, kupujemo ih još! (foto, video)

Kurir pre 3 sata

NIŠ - Na vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" (63. padobranske brigade bb) predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je sastanak s predstavnicima vojne industrije posle kog je prisustvovao vojnoj vežbi. 11.55 - Ponosan sam na našu vojsku, na disciplinu... - rekao je predsednik obraćajući se javnosti posle održane vežbe.

On je prethodno rekao i da će Vojska Srbije i Srbija biti helikopterska velesila jer ćemo kupiti još polovnih helikoptera od jedne članice EU. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Vučić je rekao da su prethodna dva dana u Nišu dogovorene velike stvari i sa javnim preduzećima kad je reč o ceni struje za našu namensku industriju. Predsednik je rekao da je vežba bila izvanredna i da su pripadnici Vojske Srbije u teškim