Dodik: Pasoše sad nećemo dirati, uspostavićemo Visoki i tužilački savet RS

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da će Republika Srpska doneti odluku da sudije i tužioce bira Narodna skupština RS, odnosno da će uspostaviti svoj Visoki i tužilački savet.

On je rekao da će poštovanje Dejtona ostati prioritet, dodajući da postoje stvari na nivou BiH, koje ipak neće dirati. "Sada bi bilo iluzorno ući u sferu pasoša, ali smo i to evidentirali kao problematično. Imovinu ćemo rešiti brzo. Kao i Visoki sudski i tužilački savet BiH. Takav savet biće uskoro uspostavljen u RS. Postojeći sa nivou BiH biće proglašen kao nevažeći za sudstvo u RS", kazao je Dodik za Radio RS. On je kazao da "ne želi nikakvu BiH, sem dejtonske".