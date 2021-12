N1 Info pre 1 sat | Autor:N1 Beograd

U nedelju će u Srbiji biti suvo i pretežno vedro vreme.

Jutro će biti vedro a tokom dana će se smenjivati sunce i oblaci. Vetar ostaje severnog smera, a duvaće umerenim do umereno jakim intenzitetom. Minimalna jutarnja temperatura biće od -1 do 4 stepena, na višim planinama i do -10 stepeni. Tokom dana toplije, maksimalna dnevna temperatura biće od 4 do 9 stepeni.