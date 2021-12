Vremenska prognoza - 19. decembar

RTS pre 1 sat

U većem delu Srbiji bez padavina, a na zapadu i toplije. Sneg će provejavati samo na planinama na istoku zemlje. Uveče stiže nov talas vlažnog vazduha pa se naredne noći kiša, susnežica i sneg na planinama očekuju na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od -1 do 2 stepena, najviša od 2 do 10. U Beogradu na Svetog Nikolu smena oblaka i sunca i temperatura do 7 stepeni, 3 više nego danas.

18.12.2021. Subota U Vojvodini i Timočkoj Krajini sredinom dana pretežno sunčano, posle podne povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme. U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa susnežicom i snegom. U planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača za 5 do 10 cm. Vetar slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni. Najviša temperatura od 2 do 8 stepeni. Uveče postepeni prestanak padavina. 19.12.2021.