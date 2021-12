Temperaturni šok u Srbiji! Od minus 15 do prolećnog vremena: Detaljna prognoza do kraja godine - spremite se za sve!

Mondo pre 4 minuta | Veljko Petranović

Temperature za vreme vikenda i prvog dana sledeće nedelje biće oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine - od 2 do 8 stepeni. U nedelju pretežno oblačno, posle podne na zapadu i jugozapadu razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 2, najviša od 2 do 9 stepeni. U toku noći oblačno s kišom i snegom, prognoza je RHMZ Srbije. U utorak i sredu, kako najavljuje meteorolog Đorđe Đurić, sledi zahlađenje. Maksimalne