Za vikend hladno - red kiše i snega

RTS pre 40 minuta

Prvog dana vikenda pre podne slaba kiša ili sneg. Zatim oblaci odlaze na istok, a razvedravanje na severu zemlje. Danima je ovaj hladan vazduh iznad naše zemlje, a tako će biti i za vikend.

U subotu jutarnja temperatura od -1 do 2 stepena, najviša dnevna do 8. U Beogradu u noći između petka i subote po koja pahulja, a u subotu popodne na kratko i sunce. Temperatura do 4 stepena. Pretežno oblačno, mestimično susnežica i sneg. U planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača za 5 do 10 cm. U Vojvodini i Timočkoj Krajini delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 2 , a najviša od 2 do 8 stepeni. U