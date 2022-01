Novogodišnja poruka pape franje: Žene su vešti mirotvorci, a nasilje nad njima je vređanje Boga

Kurir pre 2 sata

Papa Franja je pohvalio danas sposobnost žena u promovisanju mira u svetu, a nasilje nad njima je nazvao uvredom Boga.

Papa je služio misu u bazilici Svetog Petra u Vatikanu na dan kada Rimokatolička crkva slavi praznik Svete Marije Bogorodice i Svetski dan mira. Majke "znaju kako da prevaziđu prepreke i nesuglasice i da unesu mir", rekao je Franja. The New Year begins under the sign of the Mother. A mother’s gaze is the path to rebirth and growth. Mothers know how to overcome obstacles and conflicts. They know how to instill peace. Thus they succeed in transforming problems into