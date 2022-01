Papa: Žene su vešti mirotvorci, a nasilje nad njima je vredjanje Boga

Radio 021 pre 4 sati | Beta

Papa Franja pohvalio je danas sposobnost žena u promovisanju mira u svetu, a nasilje nad njima je nazvao uvredom Boga.

Papa je služio misu u bazilici Svetog Petra u Vatikanu na dan kada Rimokatolička crkva slavi praznik Svete Marije Bogorodice i Svetski dan mira. Majke "znaju kako da prevaziđu prepreke i nesuglasice i da unesu mir", rekao je Franja. "One probleme pretvaraju u prilike za ponovno rođenje i rast. One to mogu jer znaju kako da zajedno drže različite niti života. Potrebni su nam takvi ljudi, sposobni da utkaju niti zajedništva umesto bodljikave žice sukoba i podela",