Papa: Ljudi koji imaju kućne ljubimce umesto dece su sebični

Papa Franja rizikuje bes vlasnika pasa i mačaka širom sveta sugerišući da ljudi koji zamenjuju decu kućnim ljubimcima iskazuju određenu sebičnost.

Govoreći o roditeljstvu tokom opšte audijencije u Vatikanu, Papa je izrazio žaljenje što kućni ljubimci ponekad zauzimaju mesto dece u društvu. "Danas vidimo oblik sebičnosti. Vidimo da neki ljudi ne žele da imaju dete. Ponekad imaju jedno i to je to, ali imaju pse i mačke koji zamenjuju decu. Ovo može nasmejati ljude, ali to je stvarnost", rekao je Papa. Kako je rekao poglavar katoličke zajednice od 1,3 milijarde ljudi u svetu, "negiranje očinstva i majčinstva