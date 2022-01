Krizni štab zaseda u petak

N1 Info pre 1 sat | Autor:N1 Beograd

Sednica Kriznog štaba zakazana je za petak u 15 sati, potvrđeno je za N1.

Podsetimo, u Srbiji je nakon novogodišnjih praznika došlo do naglog rasta broja zaraženih koronavirusom, a juče je zabeležen rekordan broj novozaraženih u jednom danu – čak 13.693. Danas je došlo do blagog pada, ali je broj novoregistrovanih slučajeva zaraze koronavirusom i dalje petocifren – 12.877. Lekari upozoravaju da je prethodnih dana, usled širenja omikron soja, povećan pritisak na kovid ambulante, ali da, srećom, nije došlo do naglog rasta broja