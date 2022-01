Još jedan ledeni dan u Srbiji

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat

Mraz ne popušta. U Srbiji i danas pretežno sunčano i veoma hladno. Posle podne naoblačenje, najpre na severu zemlje, uveče mestimično slab sneg. Ujutru od - 15 do -6, a najviša dnevna temperatura do 2 stepena i to samo u Timočkoj krajini. U većini predela i danas se očekuje ledeni dan. Ujutro umeren i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano i veoma hladno. Posle podne na severu, a zatim i u ostalim krajevima naoblačenje, krajem dana i tokom noći mestimično sa slabim