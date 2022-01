Nakon jutarnjeg mraza u Srbiji sutra oblačno, ali toplije vreme

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra nakon jutarnjeg mraza biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabim snegom, a najviša dnevna temperatura biće oko pet stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus 11 do minus tri, a najviša od nula do pet stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno uz provejavanje snega. Najniža temperatura biće od minus pet do minus tri, a najviša oko dva stepena. Narednih dana će biti oblačno i postepeno toplije, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a od petka u nižim predelima sa kišom, susnežicom i snegom. Biometeorološka