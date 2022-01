Dačić: SPS može da podrži samo Vučića kao predsednika

Radio 021 pre 22 minuta | Beta

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da SPS isključivo može da podrži aktuelnog predsednika Aleksandra Vučića kao predsedničkog kandidata na narednim izborima.

Dačić je dodao da bi ukoliko Vučić to ne bude, to promenilo njihovu odluku. "Smatramo (u SPS-u) da samo Vučića možemo da podržimo (za predsedničkog kandidata), mi uopšte nismo razmatrali mogućnost da se neko drugi kandiduje. To bi onda promenilo naš odnos prema tome, mi onda ne bismo mogli to tako da prihvatimo nego bismo imali svog kandidata", rekao je Dačić za Prvu televiziju. On je kazao da je pristalica toga da i na parlamentarne izbore izađu sa SNS-om,