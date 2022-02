U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti promenljivo suvo i toplo vreme za ova doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro i pre podne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura od minus šest do jedan, najviša od šest do 14. U Beogradu sutra suvo i toplije. Ujutro i pre podne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od minus jedan do jedan, najviša oko 11. U Srbiji narednih dana promenljivo oblačno i u većini dana suvo sa sunčanim intervalima.