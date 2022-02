Toplije ali - sunce, kiša, sunce, kiša

Radio 021 pre 3 sata | 021.rs

U Novom Sadu će sutra biti umereno oblačno i suvo vreme.

Duvaće slab i umeren vetar južnih pravaca. Najniža temperatura -1, najviša do 11 stepeni. U subotu tmurno uz moguću slabiju kišu. Temperatura od 2 do 7 stepeni. U nedelju ponovo sunčano i toplije, temperatura će se kretati od -1 do 10 stepeni. U ponedeljak opet tmurno i moguća je kiša. Minimalna temperatura biće 2, maksimalna 9 stepeni. U utorak ponovo više sunca, a temperatura će biti od 2 do 11 stepeni. Biometeorološka prognoza za Srbiju za petak, 4. februar: