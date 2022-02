Upozorenje! U Srbiju stiže olujni vetar: Zastrašujući snimci iz Hrvatske, evo kakvo nam nevreme dolazi (video)

Kurir pre 1 sat

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je meteorološku najavu koja će biti na snazi naredna dva sata.

U naredna dva sata doći će do brzog premeštanja hladnog fronta sa područja Šumadije i Pomoravlja dalje na jugoistok Srbije, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) u 15 sati. Kako dalje navode, u zoni fronta padaće kiša slabog do umerenog intenziteta, a duvaće umeren do jak severozapadni vetar, dok će lokalno on biti i olujne jačine. U brdsko-planinskim predelima padaće sneg slabog do umerenog intenziteta. Sutra će u Srbiji biti umereno i potpuno