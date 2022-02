RHMZ najavio nevreme za danas – koji krajevi Srbije su na udaru

Nova pre 10 minuta | Autor:Ana Kalaba

U Srbiji se danas očekuje naoblačenje sa kišom i padom temperature, uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar.

Republički hidrometeorološki zavod je izbacio i posebnu najavu vremenskih prilika koje nas očekuju u popodnevnim satima. „U naredna dva sata, brzo premeštanje hladnog fronta sa područja Šumadije i Pomoravlja dalje na jugoistok Srbije. U zoni fronta kiša slabog do umerenog intenziteta i umeren do jak severozapadni vetar, lokalno i olujne jačine. U brdsko-planinskim predelima sneg slabog do umerenog intenziteta“, najavljeno je u 15 sati na stranici RHMZ. Kako je