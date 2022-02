Danas vetrovito, umereno oblačno, ponegde slabe padavine

Novi magazin pre 5 sati | Beta

U Srbiji će danas biti vetrovito, duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama povremeno i sa olujnim udarima, koji će uveče biti u slabljenju, dok se na planinama zbog jakog vetra očekuje mećava uz stvaranje snežnih nanosa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana će biti umereno i potpuno oblačno, na severu pre podne sa sunčanim intervalima, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično uz provejavanje slabog snega. Uveče i tokom noći oblačno, ponegde sa slabim padavinama, u nižim predelima kiša, u brdsko- planinskim sneg. Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do dva stepena Celzijusa, najviša dnevna od četiri do 10 stepeni. od -2 do 2 °C, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu će biti vetrovito,