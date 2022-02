Narednih dana toplije

Radio 021 pre 5 sati | 021.rs

U Novom Sadu će sutra biti umereno oblačno i toplije vreme.

Duvaće slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura 3 stepena, najviša dnevna do 13 stepeni. U četvrtak sunčano. Najniža temperatura biće 0, a najviša 13 stepeni. U petak oblačnije, ali i dalje toplo za ovo doba godine. Temperatura će se kretati do 3 do 13 stepeni. U subotu promenljivo oblačno i hladnije. Najviša dnevna temperatura biće 7 stepeni. U nedelju više sunca, ali i hladnije. Najviša dnevna temperatura neće prelaziti 5 stepeni.