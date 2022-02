Samo dan nakon što se vratio u Kruševac Aleksa opet napustio dom

Nova pre 10 minuta | Autor:Marko Radonjić

Nakon 42 dana potrage, Aleksa Stanković iz Kruševca pronađen je juče u Beogradu, nakon što je 28. decembra otišao od kuće.

On je, kako se u međuvremenu ispostavilo, iznajmio stan u Beogradu, a plan mu je bio da odatle ode za Kanadu. Policija je Aleksu sinoć prebacila u Kruševac, gde je dao izjavu, a potom je smešten kod svoje bake. Međutim, on se ubrzo ponovo uputio za Beograd. U razgovoru za naš portal, njegova majka Olivera kaže da ga nije videla, jer ima koronu, ali da jesu brat i sestra, i da su popričali s njima. „U izolaciji sam dok ne ozdravim. Policija me je sinoć pitala kada