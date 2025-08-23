MUP: granična policija kod Preševa uhapsila Albanca zbog heroina

Politika pre 2 sata
MUP: granična policija kod Preševa uhapsila Albanca zbog heroina

VRANjE – Pripadnici Uprave granične policije, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Vranje, uhapsili su albanskog državljanina S.

Z. (30). Zbog sumnje da je danas tokom granične provere autobusa, kod Stanice granične policije Preševo, izbacio dva paketa u kojima se nalazila materija za koju se sumnja da je opojna droga heroin, ukupne težine 758,36 grama. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, albanski državljanin se tereti da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Albanac kod Preševa pokušao da odbaci oko 760 grama heroina

Albanac kod Preševa pokušao da odbaci oko 760 grama heroina

Vranje news pre 56 minuta
Hapšenje u Kikindi zbog narkotika: Policija zaplenila drogu i stavila lisice na ruke mladiću (22), evo šta je sve nađeno u…

Hapšenje u Kikindi zbog narkotika: Policija zaplenila drogu i stavila lisice na ruke mladiću (22), evo šta je sve nađeno u stanu

Kurir pre 2 sata
Albanac (30) uhapšen u Preševu: Izbacio dva paketa heroina iz autobusa, ali je uhvaćen

Albanac (30) uhapšen u Preševu: Izbacio dva paketa heroina iz autobusa, ali je uhvaćen

Kurir pre 1 sat
Albanac uhapšen na Preševu: Iz autobusa na granici izbacio dva paketa, policija u njima pronašla više od 750 grama heroina

Albanac uhapšen na Preševu: Iz autobusa na granici izbacio dva paketa, policija u njima pronašla više od 750 grama heroina

Blic pre 2 sata
Na granici kod Preševa zaplenjeno 758 grama heroina, uhapšena jedna osoba

Na granici kod Preševa zaplenjeno 758 grama heroina, uhapšena jedna osoba

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeHeroinPreševoMUP

Hronika, najnovije vesti »

Albanac kod Preševa pokušao da odbaci oko 760 grama heroina

Albanac kod Preševa pokušao da odbaci oko 760 grama heroina

Vranje news pre 56 minuta
Albanac (30) uhapšen u Preševu: Izbacio dva paketa heroina iz autobusa, ali je uhvaćen

Albanac (30) uhapšen u Preševu: Izbacio dva paketa heroina iz autobusa, ali je uhvaćen

Kurir pre 1 sat
Hapšenje u Kikindi zbog narkotika: Policija zaplenila drogu i stavila lisice na ruke mladiću (22), evo šta je sve nađeno u…

Hapšenje u Kikindi zbog narkotika: Policija zaplenila drogu i stavila lisice na ruke mladiću (22), evo šta je sve nađeno u stanu

Kurir pre 2 sata
MUP: granična policija kod Preševa uhapsila Albanca zbog heroina

MUP: granična policija kod Preševa uhapsila Albanca zbog heroina

Politika pre 2 sata
Albanac uhapšen na Preševu: Iz autobusa na granici izbacio dva paketa, policija u njima pronašla više od 750 grama heroina

Albanac uhapšen na Preševu: Iz autobusa na granici izbacio dva paketa, policija u njima pronašla više od 750 grama heroina

Blic pre 2 sata