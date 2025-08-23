MUP: granična policija kod Preševa uhapsila Albanca zbog heroina

VRANjE – Pripadnici Uprave granične policije, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Vranje, uhapsili su albanskog državljanina S.

Z. (30). Zbog sumnje da je danas tokom granične provere autobusa, kod Stanice granične policije Preševo, izbacio dva paketa u kojima se nalazila materija za koju se sumnja da je opojna droga heroin, ukupne težine 758,36 grama. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, albanski državljanin se tereti da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti