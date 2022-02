Zaječar: Dežurne ambulante za vreme praznika

Danas pre 1 sat | Miljko Stojanović

Dom zdravlja iz Zaječara objavio je koje su dežurne ambulante u vreme praznika u utorak i sredu.

Kako iz Doma zdravlja saopštavaju za sve one kojima je potrebna pomoć lekara tokom prazničnih dana 15. i 16. februara, dežuraće ambulante u centru Zaječara i u Kotlujevcu od 9 do 17 sati. Kovid ambulanta u Domu zdravlja radiće od 7 do 22 sata, dok služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece radiće od 9 do 17 sati. Od 9 do 13 sati radiće stomatologija u Zaječaru, dok punkt za vakcinaciju neće raditi u utorak i sredu.