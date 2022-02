Vučić: Verovatna opcija da ću se kandidovati za predsednika, ali još razgovaramo

Danas pre 4 sati | B. C.

Aktuelni predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić rekao je večeras da je njegova kandidatura za drugi predsednički mandat verovatna opcija, ali da se još razgovara o tome.

Na pitanje novinara Tanjuga, gde je gostovao večeras, da li je spreman da još pet godina radi ovo što je radio do sada, on je naglasio da je to jedno od pitanja koja postavlja sebi skoro svaki dan. „Naravno da sam prethodnih pet godina uložio mnogo energije, truda i rada i to ne dovodi niko u pitanje. Ne bih voleo da se kandidujem, ako ne mogu da ispunim barem toliko, ako ne i više. Krajem februara ili početkom marta ćemo doneti odluku o tome“, odgovorio je