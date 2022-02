Imamo novi rekord, Cicipas za 47 minuta deklasirao rivala VIDEO

Nova pre 2 sata | Autor:Bojan Vinulović

Stefanos Cicipas ostvario je rekordnu pobedu u karijeri, pobedom protiv Džefrija Džona Volfa u osmini finala Akapulka.

Pobedio je Grk za samo 47 minuta i to mu je rekordno brza pobeda u karijeri. Bilo je 6:1, 6:0, a zanimljivo je da je u prethodnom kolu Laslo Đere namučio Grka. Igrali su dva taj-brejka, sada je Cicipas bio dominantan, sledi mu duel protiv Đirona. Ukoliko pobedi, put do finala mu je otvoren jer se dalje ukršta sa parom Nori - Gojovčik. U gornjem delu kostura, Medvedev igra protiv Nišioke, Nadal protiv Pola. 47 minutes 🔥 In the fastest completed victory of his