Spremite se za totalnu promenu vremena! Pogledajte kakvo nas vreme danas očekuje posle sunca dolazi zahlađenje

Kurir pre 2 sata

Danas jutro oblačno, tokom dana pretežno sunčano.

Danas će širom Srbije biti sunčano tokom većeg dela dana. Krajem večeri na severu i zapadu zemlje sledi novo naoblačenje. Za vikend oblačno, povremeno sa slabom kišom. Maksimalna temperatura u subotu do 12 stepeni. U nedelju vetrovito i hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura do 8°C. Početkom sledeće sedmice ostaje i dalje oblačno. Očekuju se kiša, susnežica i sneg. Maksimalna tempeatura biće od 3°C na jugu do 9°C na severu Srbije. Sutra će u