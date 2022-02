Papa Franja u poseti ruskoj ambasadi u Vatikanu

Politika pre 15 minuta

Papa Franja posetio je danas rusku ambasadu u Vatikanu kako bi preneo svoju zabrinutost oko ruskog napada na Ukrajinu ambasadoru Rusije Aleksandru Avdejevu. „Papa Franja je želeo da lično pita za situaciju u Donbasu i Ukrajini”, rekao je ambasador dopisniku TAS-a.

Portparol Vatikana Mateo Bruni izjavio je da je papa proveo više od pola sata u ambasadi. „Otišao je da izrazi zabrinutost zbog rata”, kazao je Bruni, odbijajući da kaže više detalja o poseti i o čemu se još razgovaralo. This morning @Pontifex went by surprise to the Russian embassy in the Vatican, where he met Ambassador Alexander Avdeev trying to mediate the large-scale conflict that broke out between Russia and Ukraine. His would be a fundamental interposition