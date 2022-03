Vučić: Deonica budućeg autoputa Beograd – Sarajevo gotova do kraja 2023. godine

Nova pre 57 minuta | Autor:Fonet

Deonica budućeg autoputa Beograd - Sarajevo od Sremske Rače do Kuzmina biće završena do kraja sledeće godine, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uoči obeležavanja početka radova na toj deonici, na lokaciji izgradnje petlje i vijadukta "Bosut".

Aleksandar Vučić je uoči dolaska na ceremoniju obišao most na Savi, koji turska kompanija „Tašjapi“ gradi kod Sremske Rače, a u okviru šireg projekta izgradnje auto-puta Beograd – Sarajevo. „Za nas je važno da na Balkanu zidamo mostove koji spajaju države, prijatelje i braću i tada neće biti prepreka i strepnji. To nije samo most preko Save, već on spaja Beograd sa Banjalukom i Sarajevom, i on, kao i ovaj vijadukt na deonici Sremska Rača -Kuzmin premošćavaju