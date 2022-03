UN: U Ukrajini 1,9 miliona interno raseljenih, potrebna hrana, poljoprivreda ugrožena

Danas pre 19 minuta | Radmila Marković

Pored više od 2,3 miliona ljudi koji su od rata u Ukrajini pobegli u inostranstvo, oko 1,9 miliona je raseljeno unutar te zemlje, rekli su danas zvaničnici UN.

Portparol UN Stefan Dižarik je danas rekao da većina interno raseljenih ljudi beži od linija fronta i kreće se zapadno, ka ukrajinskom gradu Lavovu. Humanitarna sitaucija se pogoršava alarmantnim tempom rekao je on. „Humanitarne organizacije rasporedjuju dodatno osoblje širom zemlje i rade na premeštanju potrebnih stvari u skladišta u centre u Ukrajini i van nje“, rekao je Dižarik. On je rekao da su do sada UN zajedno sa svojim partnerima humanitarno pomogle