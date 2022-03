Vučić izlazi iz frižidera: Originalni spot za predsedničke izbore - "Jedina granica su naši snovi" (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Instagram/avucic U šaljivom spotu predsednik Vučić izlazi iz frižidera jednog mladog bračnog para i nabraja uspehe koji su postignuti u prethodnom periodu. - Važno mi je da doprem do svakog građanina Srbije.

Mnogo toga je ostalo da se uradi. Potrebno nam je još puteva, pruga i fabrika. Ako se ne verujem dobili ste i subvenciju za rešavanje stambenog pitanja. E kada svi u Srbiji budu imali mogućnosti koje danas imate vi, nećete me toliko viđati. A trudimo se da to bude što pre - rekao je Vučić ženi koja je otvorila frižider. A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic) - A dotle upamtite, ako ostanemo ujedinjeni sa tim ciljevima pred sobom, jedina granica su naši snovi -