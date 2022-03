U Srbiji sutra sunčano sa temperaturom do 10 stepeni

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra, posle jutarnjeg mraza, biti pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom malo ispod proseka za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus osam do minus jedan, a najviša dnevna od sedam do 10 stepeni. I u Beogradu ujutro slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus tri do minus jedan, najviša dnevna oko 10 stepeni. Narednih nedelju dana u većini mesta u Srbiji se očekuje slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, od srede sa dnevnim temperaturama oko proseka za ovo doba godine. Samo se u utorak na jugu i istoku zemlje