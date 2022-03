U Srbiji danas sunčano, temperatura do 12 stepeni

Danas pre 1 sat | Beta

U Srbiji će ujutru biti vedro i hladno sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus devet do minus jedan, a najviša dnevna od osam do 12 stepeni. U Beogradu će takodje ujutru biti vedro i hladno sa slabim mrazem, a tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura biće od minus četiri do minu jedan, a najviša dnevna oko 11 stepeni. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.