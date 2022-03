Sunčano i toplije

Dnevnik pre 6 sati | Dnevnik.rs

NOVI SAD: Ujutru slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u nedelju. Pritisak iznad normale. Temperatura -3 do 12 stepeni

VOJVODINA: Ujutru mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Pritisak iznad normale. Temperatura od -5 do 13 stepeni SRBIJA: Slab i umeren mraz ujutru, a tokom dana pretežno sunčano i nekoliko stepeni toplije. Pritisak iznad normale. Temperatura od -8 do 13 stepeni NAREDNIH DANA: U utorak samo na jugu i jugoistoku Srbije oblačno sa mogućom slabom kišom a u ostalim krajevima sunčano. Pritisak iznad normale. Temperatura od -3 do 16 stepeni. Od srede se