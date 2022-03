I narednih dana temperature iznad proseka, danas i do 22 stepena, ali stiže promena vremena

Euronews pre 4 sati | Autor: Euronews Srbija

Bližimo se kraju prve nedelje proleća, koja nas je obradovala vedrim i sunčanim vremenom, a takvo će se vreme nastaviti i u narednim danima.

Danas će biti vedro i sunčano, ali će vetar biti umeren i povremeno pojačan. Minimalna temperatura ovog jutra kretala se od -5 u Dimitrovgradu pa do 6 stepeni u Beogradu, a maksimalna će mestimično, u Vojvodini, dostizati i 22 stepena. Južnije će ipak biti malo hladnije, u Beogradu do 20 stepeni, a u centralnim i južnim predelim očekuje se do 18. podeljka. "Stabilna atmosferska situacija omogućava zagrevanje tla direktnim sunčevim zračenjem, koje kasnije izračuje