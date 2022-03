Vremenska prognoza - 25. mart

RTS pre 2 sata

U danu pred nama ostaje vedro nebo. Dnevna temperatura će i dalje biti iznad proseka za ovo doba godine, iako će biti 2-3 stepena niža nego danas. Tokom dana do 20 stepeni, ujutru od -2 do 8 stepeni. Nad Beogradom sunce. Posle prohladnog jutra, temperatura oko 18 stepeni

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 25.03.2022. Petak Ujutro ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura -2 do 9, a najviša od 16 do 21 stepen. 26.03.2022. Subota Ujutro ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura -2 do 6, a najviša od 18 do 22 stepena. 27.03.2022. Nedelja Ujutro